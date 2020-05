El rector de la UNC, Hugo Juri, dijo que hay un muy buen manejo de la pandemia by cba24n.com.ar

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), doctor Hugo Juri, puso en valor la gestión de la pandemia en Argentina y la calificó como "exitosa".

Juri aseguró a radio Universidad que ve "muy bien" el manejo de la pandemia. "Tengo discusiones con amigos, que me muestran curvas y no sé cuántas cosas y digo: todas esas curvas sirven hasta que te pega a vos", expresó.

En diálogo con Entre Nosotros Rebeca, el rector comparó la situación argentina con la de otros países de América. "Discutimos que si en otro lugar se levantó la cuarentena, yo lo digo porque no estoy en el gobierno. Hay que ver qué pasa en Chile. No tenemos nada de malo, no tenemos que estar criticando lo que se hace allá, porque hacen lo que pueden. Pero tienen la mitad o menos de habitantes que nosotros y veo que tienen más fallecidos. Pueden decir que se hacen más tests o menos tests. O el desastre que es Brasil en este momento", apuntó.

"Lo que pasa en Argentina es que hasta ahora fue tan exitosa la cuarentena que la mayoría no conoce a gente que se murió de la enfermedad. Cuando lo conocen, dice sí, está bien, como dicen ahora en la región metropolitana de Santiago de Chile, donde la gente acuerda -como nosotros acordamos al principio- con una cuarentena", explicitó.

Y apuntó que en países desarrollados, como Estados Unidos, también hubo un gran impacto. "En Nueva York, que es una ciudad muy liberal donde se respetan los derechos constitucionales a la libertad de movimiento, cumplen la cuarentena porque todos conocen a alguien que se murió de coronavirus", dijo.

Además, concluyó que la crisis económica afecta a todo el mundo. "Hasta ahora estamos bien, hay problemas económicos, peores que los que teníamos antes. Y esto pasa en todo el mundo. En Estados Unidos tienen 20 por ciento de desempleo, y no lo tenían desde 1928. Es una crisis general", destacó Juri.