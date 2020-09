Luego de que el laboratorio AstraZeneca, que está desarrollando la vacuna contra el coronavirus junto a la Universidad de Oxford, anunciara la detención de los ensayos clínicos tras descubrirse reacciones adversas en un voluntario de Inglaterra, se generaron dudas respecto del avance de la vacuna.

Se trata del desarrollo en el que participarán Argentina y Mexico como referentes de América Latina en sus fases finales de producción.

AstraZeneca pausó las pruebas de la vacuna por "reacciones adversas"

Para el médico infectologo Hugo Pizzi, este caso de reacción adversa detectado no frenará el avance de la vacuna que ya ha sido probada en otras miles de personas.

“Esta vacuna ha sido probada en Sudáfrica, en Brasil y no hubo ningún tipo de problemas. Acá se ha dado sólo un inconveniente con una persona, a lo mejor el paciente no fue correctamente evaluado antes de ser admitido como voluntario, puede ser algo inherente a esa persona o a esa dosis de la vacuan en particular que pueda haber estado contaminada, no lo sabemos aún”, le dijo Pizzi a Radio Universidad.

El especialista advirtió que aún no se conoce el informe detallado que indique cuál ha sido la reacción adversa específica, pero aseguró que, en general, en estos casos no se hace un freno total en el proceso de avance de la vacuna.

“Creo que debemos ser cautos y esperar los estudios que están haciendo los técnicos respecto de la vacuna y sus eventuales reacciones adversas. No creo que esto haga que se dé marcha atrás con la vacuna, soy muy optimista”, aseguró Pizzi.

En ese sentido, el facultativo recordó que “ya hay cinco fábricas que están trabajando día y noche desde hace un mes en la producción de la vacuna, son empresas y laboratorios muy prestigiosos, no se van a arriesgar, la vacuna es muy segura y ha sido probada en miles de personas”.