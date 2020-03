El epidemiólogo Hugo Pizzi fue consultado por las medidas que fueron dispuestas este jueves por la noche por el mandatario Alberto Fernández para prevenir la propagación del virus Covid-19.

"Era el único elemento contundente para tratar de frenar este proceso, porque al no haber tratamiento, al no tener vacuna y al tener una población indolente e imprudente que nos ocasionó una indignación tremenda, es la única posibilidad que teníamos de tratar de cuidar a nuestros compatriotas.", reflexionó Pizzi en diálogo con Pensavalle Informa por Radio Universidad AM 580.

"Veo que hay un deseo, una necesidad absoluta de frenar la circulación del virus", agregó

Estoy sorprendido con esta sensación de la gente que cree que es de acero, que jamás le va a pasar nada y se van a los lugares más peligrosos

Contó además que se encuentra esperanzado a pesar de algunos hechos desagradables, ya que en este momento hay 3 centros de salud en que las vacunas están progresando.

Dichos centros están en Israel, Estados Unidos y Chile. Hay algunas personas que las están probando, hay voluntarios a los que se les paga para probarlas.

"Parece ser que estamos encaminados.", dijo al respecto.