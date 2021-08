"Gema tiene 6 años y está aprendiendo a leer. Tiempo atrás leyó que en su DNI figuraba otro nombre, el que elegimos cuando nació varón. 'Yo lo quiero cambiar, yo no me llamo así. Yo soy Gema', nos dijo". La anécdota que cuenta Marcos Reyna precipitó una decisión que demoraron tres años: pedir para su hija el cambio de identidad a partir de su autopercepción como niña, trámite que iniciaron en un Registro Civil tal como prevé la Ley de Identidad de Género, en este caso de Villa las Rosas, en el valle de Traslasierras.

Marcos habló con Entre nosotros Rebeca, de Radio Universidad y contó que sus primeras frases se referían a su identidad: "papá, mamá yo no soy nene soy nena". Fue el momento en que Marcos y Romina tuvieron que poner en paréntesis las certezas compartidas y reconfigurar para acompañar a su hija.

"Para nosotros fue un mar de dudas, no sabíamos cómo enfrentar la situación y eso que somos gente superabierta. Pero fuimos criados en familias donde la heteronormatividad era lo habitual", dijo Marcos.

Escuchá la entrevista completa:

"Es que el mensaje de Gema fue claro y sostenido siempre2 explicó Marcos. "Nunca dudó ni en sus dichos ni en su conductas: siempre nos dijo que era hija y no hijo, se ponía polleras sobre el pantalón. Incluso ante la incertidumbre o enojos de su hermano mayor que por ahí nos decía 'Extraño a mi hermanito, pero quiero a Gema'", agregó.

Desde Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, está vigente en nuestro país la posibilidad de hacer el cambio registral en el DNI para que se asigne allí el nombre y la identidad autopercibida de las personas sin importar su edad. En el caso de menores tiene que haber conformidad de sus padres o representante legal y manifestación expresa de su voluntad de cambio de identidad.

La niña o niño tiene el derecho de pedir el acompañamiento de un abogado de la niña/o durante el proceso. No se necesita certificado de ningún tipo ni decisión vinculante o no vinculante de ningún juez o autoridad. Es un trámite que se inicia en cualquier registro civil y que empieza por el cambio en la partida de nacimiento y sigue con el otorgamiento de un nuevo DNI. En las últimas semanas esa posibilidad se abrió también a las personas no binarias.

Desde 2012 a abril de 2021 solicitaron ese derecho cerca de 10.000 personas, 47 de los cuales tienen menos de 9 años.

Pese a que parece una cuestión sencilla, Marcos relata que el derrotero de muchos padres es complicado. "No existen protocolos claros de parte de los Estados para los funcionarios que toman pedidos como el nuestro. Muchas veces no saben cómo actuar. Nosotros tuvimos la suerte de que la directora del registro civil de Va las Rosas se portó de maravillas: a partir de nuestro caso se formó, se informó y nos acompaña. Martín Fresneda, impulsor de la ley de abogado del niño, es nuestro amigo y decidió constituirse como tal . La escuela donde va Gema se puso a nuestra disposición y la directora bajó línea para que todo el colegio respetara su decisión. Tenemos un montón de amigos que militan el tema y nos ayudaron... hay un entorno que nos fue favorable. Pero eso en la mayoría de los casos no ocurre".

El trámite de Gema está en la etapa de cambio de identidad en la Partida de Nacimiento y después llegará su nuevo DNI. "Todavía no sabemos qué vamos a hacer cuando ella tome conciencia de su sexualidad. No pensamos en eso...iremos viendo cómo acompañamos sus deseos. Vamos paso a paso. Es un proceso lento fundamentalmente para los adultos. A nosotros nos llevó un año dejar que ocurra. Y ese momento, cuando decidís si acompañas a tu hija o no, es clave para todo lo que viene", cierra Marcos.