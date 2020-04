Este viernes, desde la Anses comenzarán a depositar los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Gobierno Nacional como ayuda para paliar la emergencia económica por el coronavirus.

En este primer tramo de pagos, sólo cobrarán quienes actualmente sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo.

El dinero será depositado de la siguiente manera:

-Viernes 3 de abril: para quienes tienen DNI terminado en 0, 1, 2 y 3.

-Sábado 4 de abril: para quienes tienen DNI terminado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Por otro lado, las personas desempleadas o con trabajo informal, monotributistas de las categorías A / B, monotributistas sociales, y trabajadoras domésticas recibirían el dinero el 15 de abril.

Quienes tengan tarjeta de débito pueden usarla para las compras. En caso de que necesiten el efectivo, pueden ir a los cajeros automáticos en cualquier horario (no es necesario ir temprano por las mañanas).

Aquellos beneficiarios que tuviesen algún inconveniente en el uso de los cajeros automáticos para realizar el cobro, tendrán la posibilidad de hacerlo en las sucursales bancarias que les correspondan.

En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las oficinas bancarias el lunes 6. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo podrán hacer el martes 7 en esas sucursales.

"Cabe aclarar que, en el caso de los jubilados y pensionados, los calendarios de pago de abril se mantienen como ya estaban establecidos y solo deberán acercarse a las sucursales quienes no tengan tarjeta de débito o no tengan otra manera de cobrar los haberes de marzo que no sea en forma presencial", explicaron desde la ANSES.