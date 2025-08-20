Inseguridad vial: polémica liberación de camiones bitrenes, pese al mal estado de las rutas

Los bitrenes son camiones de gran porte que constan de dos semirremolques unidos, alcanzando longitudes superiores a los 20 metros y transportando una capacidad de carga mucho mayor que los camiones convencionales.

Según el Gobierno nacional, su circulación permitirá abaratar costos logísticos y mejorar la competitividad en el transporte de granos, combustibles y productos industriales.

La polémica se enciende porque el anuncio llega en un momento en que las rutas nacionales y provinciales muestran serias deficiencias de mantenimiento: baches, banquinas deterioradas y falta de señalización adecuada.

Especialistas en transporte y seguridad vial advirtieron que la incorporación masiva de bitrenes podría agravar los riesgos de accidentes, sobre todo en tramos de alta circulación como la ruta 9, la 19 y la 34, donde el tránsito pesado ya es intenso.

Al respecto, Sturzenegger defendió la medida afirmando que “la desregulación es clave para modernizar el transporte de cargas en la Argentina” y que la habilitación de bitrenes “acompaña la transformación productiva que necesita el país”.

Lo positivo y lo negativo

A favor: reducción del costo por tonelada transportada, menor consumo de combustible por unidad de carga y mayor eficiencia logística.

En contra: peligro para conductores en rutas sin infraestructura adecuada, mayor desgaste del pavimento y aumento del riesgo de siniestros viales.