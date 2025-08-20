Inseguridad vial: polémica liberación de camiones bitrenes pese al mal estado de las rutas
El ministro Federico Sturzenegger anunció que los camiones bitrenes podrán circular libremente por todo el territorio nacional. La medida generó fuertes críticas por el abandono del mantenimiento de las rutas argentinas.
Los bitrenes son camiones de gran porte que constan de dos semirremolques unidos, alcanzando longitudes superiores a los 20 metros y transportando una capacidad de carga mucho mayor que la de los camiones convencionales.
Según el Gobierno nacional, su circulación permitirá abaratar los costos logísticos y mejorar la competitividad en el transporte de granos, combustibles y productos industriales.
La polémica se enciende porque el anuncio llega en un momento en que las rutas nacionales y provinciales muestran serias deficiencias de mantenimiento: baches, banquinas deterioradas y falta de señalización adecuada.
Especialistas en transporte y seguridad vial advirtieron que la incorporación masiva de bitrenes podría agravar los riesgos de accidentes, sobre todo en tramos de alta circulación como la ruta 9, la 19 y la 34, donde el tránsito pesado ya es intenso.
Al respecto, Sturzenegger defendió la medida, afirmando que “la desregulación es clave para modernizar el transporte de cargas en la Argentina” y que la habilitación de bitrenes “acompaña la transformación productiva que necesita el país”.
Lo positivo y lo negativo
A favor: reducción del costo por tonelada transportada, menor consumo de combustible por unidad de carga y mayor eficiencia logística.
En contra: peligro para conductores en rutas sin infraestructura adecuada, mayor desgaste del pavimento y aumento del riesgo de siniestros viales.