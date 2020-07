Este viernes se viralizó un video donde se puede ver cómo un intendente jujeño lee un discurso, en el acto del 9 de julio, que es muy similar al de la película Día de la lndependencia.

Un usuario editó las imágenes para contraponerlas y compararlas, y la verdad es que las palabras son muy similares. Rápidamente, el hecho se viralizó y dejó sorprendido a más de uno.

El intendente en cuestión es Alejandro Torres, de la localidad de El Carmen. Durante el video se lo puede ver al lado de la bandera, con un tapaboca con la insignia nacional, y leyendo un discurso que, aunque emotivo, se trata de un plagio.

Día de la Independencia.

Pasa en el cine, pasa en la vida real. pic.twitter.com/h0LrQDVPq2 — ALO (@oconalf) July 10, 2020

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear", expresa Torres.

La elección de la cita o del tono (en la película, es el discurso que brinda el presidente de Estados Unidos antes de ir al combate contra alienígenas invasores) no parece casual: en la adaptación del argentino habla de enfrentar la pandemia.

"Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, finaliza el intendente.