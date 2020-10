El intendente de Rauch, localidad ubicada en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, Mariano Suecsún, reconoció que su hija estaba presente en una fiesta clandestina, a la que él mismo había enviado a la policía y al tribunal de Faltas del municipio, al recibir denuncias de los vecinos.

"Todos saben que mi hija participó en ese evento, que no debió haber ocurrido y que estuvo muy mal. Quiero decirles, como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Yo tengo 4 hijos y mis hijos se pueden equivocar igual que todos. En todo caso, la culpa más grande que tienen es de tener el papá intendente, pero no lo eligieron", finalizó el mandatario, que en las últimas elecciones fue reelecto, representando a Juntos por el Cambio.

La localidad de Rauch, se encuentra en fase 4 y tiene 27 casos activos de coronavirus y es por ello que no están permitidas las reuniones sociales para evitar más contagios.

Suecsún, reconoció que "esto que ocurrió, está muy mal, y tenemos que aprender", al referirse al hecho sucedido el último viernes, donde un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba su hija, violaron las restricciones que impone el aislamiento por el coronavirus, para festejar la graduación de una joven.