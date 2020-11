Alejandro Ugalde - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

A pesar de los anuncios realizados por el Gobierno nacional y de la intención de las autoridades de Córdoba de retomar el servicio de transporte interurbano tras el histórico parate que ya lleva más de ocho meses, los empresarios del sector analizan como “muy difícil” la reanudación de los viajes en los próximos días.

“Hoy tenemos el título solamente y nos faltan todos los demás ingredientes. Más allá del anuncio a nivel nacional, tenemos que solucionar el problema salarial. El atraso de todos los subsidios nacionales ha hecho que no se puedan abonar los salarios”, indicó Alejandro Ugalte, vocero y asesor letrado de la Federación de Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), en diálogo con Radio Universidad.

El empresario detalló que los montos por subsidios a la actividad no llegaron durante dos meses, en las cuotas de septiembre octubre y que los fondos de noviembre también están atrasados, lo que ha generado atrasos salariales con los empleados de las empresas.

“Creo que si no se salva el escollo de la llegada del dinero de los subsidios y se define con qué recursos va a funcionar hacia adelante el sistema, va a ser difícil volver a la actividad. Al no haber habido corte de boletos durante tantos meses, las empresas no pueden volver de un día para otro. No solamente hay que abonar lo adeudado, sino que además hay que afrontar el costo del arranque del servicio”, adelantó Ugalde.

En ese sentido, el vocero de la Fetap advirtió además que, cuando se retome la actividad, “probablemente no será el mismo servicio que teníamos antes de la pandemia” ya que indicó que “habrá una reducción importante”.

“Aunque nos quejamos del monto y la distribución que se hace de los subsidios, la Provincia ha venido cumpliendo los pagos cada mes, pero lo mismo hacen falta más fondos para poder reiniciar la actividad”, dijo Ugalde.

Mañana habrá un encuentro entre representantes de los equipos técnicos de la Fetap con integrantes de la Comisión de Servicios Públicos de la Unicameral en donde se analiza el presupuesto provincial 2021.

“Hasta ahora el proyecto de presupuesto para el año que viene destina el mismo monto para el Transporte que en 2019 y 2020, por lo que si no se tienen en cuenta la inflación y el crecimiento de costos que hemos tenido no será fácil que el servicio se pueda prestar”, advirtió el empresario.