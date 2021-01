Aoita alertó que puede haber "medidas de fuerza" si Fetap no cumple con salarios al tiempo que detallaron que el próximo 15 de enero las empresas deben depositar en las cuentas de los choferes $15.000 y el 20 de enero deben cancelarse “la totalidad de los haberes de diciembre”.

Al respecto, desde el gremio que nuclea a los choferes del transporte interurbano hicieron referencia a una nota que la cámara de empresarios del transporte (Fetap) publicó la semana pasada en la que advertían las dificultades del sistema para la puesta en marcha del servicio y en donde afirmaban que 15 empresas están en quiebra.

Alejandro Ugalde, de Fetap señaló a Canal 10 y la CRÓNICA del MEDIODÍA que "estamos tratando de acomodar las cargas porque indudablemente el sistema no rinde los que tendría que rendir por lo que estamos en negociaciones con el Estado para lograr transitar este momento que es complicado para todos."

Recordemos que el valor del boleto interurbano aumentó un 22,8 por ciento este verano y rige desde este Lunes, mientras que según datos del gremio, circulan por las rutas el 23 por ciento de las unidades.

"Respecto de los subsidios es todo incertidumbre por lo que dependiendo de eso no sabemos cuándo ni cómo se pagarán los sueldos", dijo Ugalde.

Por su parte Claudio Luna, Secretario Gremial de AOITA manifestó también a Canal 10 que "volvemos a repetir lo que nos pasó en todo el 2020, y ahora no se cumplieron con los salarios de Diciembre según lo estipulado en el último acuerdo firmado, sólo hemos recibido $ 15.000 a cuenta."

"Nosotros no vamos a ser parte de las maniobras de este empresariado pirata y ventajero, se lo hemos dejado muy claro el Gobierno de la Provincia de Córdoba el viernes, vamos a acompañar la propuesta de pago que han hecho con ciertas garantías del Gobierno pero lamentablemente si no se cumplen vamos a tener que tomar medidas de acción directa porque no tenemos otra manera de protestar" sentenció Luna.

