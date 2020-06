La Localidad de La Falda pasó de no tener casos de coronavirus a realizar más de 300 testeos, volver a fase 1 y registrar hasta el momento 7 positivos.

Ahora la justicia investiga al caso cero de esta cadena de contagios por haber incumplido las medidas de aislamiento. Se trata de un instalador de alarmas que fue a trabajar al Banco Nación de Villa Dolores dónde un grupo de albañiles de Buenos Aires inició el brote.

La fiscal Paula Kelm abrió el proceso judicial a raíz de las declaraciones del intendente de La Falda Javier Dieminger. En diálogo con el portal La Estafeta Online el jefe municipal dijo que el hombre no había cumplido el aislamiento mientras esperaba el resultado de su hisopado.

El propio infectado de covid-19 pidió perdón al pueblo de La Falda en una entrevista con el programa Informe 4 de canal Next. "Yo no tendría que haber salido, pero yo no sabía que estaba contaminado. Pero siempre llevé barbijo y me cuidé”, señaló. Asimismo confirmó que participó de un locro con otras siete personas personas de la misma localidad de las cuales cuatro dieron positivo.

"Hemos ordenado distintas medidas investigativas para saber si estamos en presencia de un delito previso en el artículo 205 del código penal", indicó la Fiscal.