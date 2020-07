La provincia de San Luis decidió retornar a la fase1 este sábado debido a que se registró un caso de coronavirus tras estar 90 días sin casos positivos. El endurecimiento de la cuarentena durará al menos 7 días.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá había informado el sábado que el caso proviene de la localidad de Tilisarao. El inconveniente es que el caso confirmado es de un productor y vendedor de quesos que habría estado en numerosas localidades de la provincia. Además, sostuvo que el paciente habría viajado o tenido contacto con personas de Traslasierra y San Juan.

San Luis vuelve a fase 1 tras conocerse un caso positivo de Covid 19

“Al no tener los registros de que haya salido de la provincia, lo habría hecho de forma irregular. Al no tener esta información, no podemos hacer la trazabilidad”, dijo el Gobernador.

Por el momento, el operativo de detección se concentrará en las localidades donde se sabe que estuvo el hombre: San Luis, Villa Mercedes, Quines, Departamento San Martín, Merlo, Papagayos, Cortaderas y La Toma. “Necesitamos mucha precisión y mucha información, y al no tenerla se nos plantea una dificultad enorme ante este caso”, dijo Rodríguez Saá.

Difusión de la imagen

Tras el caso positivo, el juzgado Penal de Concarán decidió difundir la imagen y nombre del caso confirmado, bajo su consentimiento.

El paciente se llama Gilberto Bongiovanni, vive en Tilisarao, es transportista, productor y vendedor de quesos. Se sabe que estuvo al menos en la ciudad de San Luis, en Villa Mercedes, Quines, en el Departamento San Martín, en Merlo, Papagayos, Cortaderas y La Toma.

"Se les solicita a todos aquellos que hayan mantenido contacto estrecho con esta persona, que lo comuniquen inmediatamente llamando al 107 o a la guardia epidemiológica: (0266) 5001178", dice el comunicado judicial.