Los jardines maternales atraviesan una serie de adversidades producto del aislamiento obligatorio y preventivo por el coronavirus.

La situacion en Córdoba no es la excepción. Son más 300 las instituciones, integradas por casi 1000 docentes. No tienen ingresos y el ente que los regula no los otorga ninguna respuesta.

Encuadran en el rubro de comercio e industria y no reciben ningún beneficio económico por parte del Estado.

En algunos casos se coordinó la prestación de este servicio a través de vías digitales. Sin embargo advierten que en el mes de abril el panorama será más adverso.