El robo de datos de tarjetas de crédito no es nuevo, pero es una modalidad que aumentó durante la pandemia. Es lo que le sucedió a una jubilada de General Levalle, que con estupor descubrió en sus movimientos de cuenta compras en dólares en el exterior que nunca había realizado.

Según publica el diario El Puntal de Río Cuarto, la mujer descubrió en su resumen, descuentos por 917 dólares, por operaciones efectuadas en Londres y en el metro de Pakistán.

"No me sacaron más porque no tenía más dinero”, sostuvo la damnificada quien relató como descubrió la maniobra fraudulenta.

En ese sentido, contó que el 14 de diciembre, y con un minuto de diferencia, recibió en su teléfono celular sendos mensajes de texto en los que la notificaban que había realizado compras con su tarjeta de crédito Cordobesa-Mastercard, en Londres y Pakistán.

La jubilada aseguró que no realizó ningún tipo de viaje, ni tampoco compras en el exterior, y que los movimientos son insólitos para el tipo de vida que lleva.

La mujer se quejó amargamente por la falta de controles de las entidades otorgantes al preguntarse: “¿Cómo puede ser que el banco no haya averiguado sobre esos movimientos?, ni siquiera revisar si estaba de viaje, siendo que percibo una jubilación provincial”.

Luego de dejar plasmada su denuncia en el Banco de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, se enteró que en General Levalle se habían registrado dos casos similares en las últimas semanas.

También recibió otros mensajes de texto en su teléfono por compras realizadas en Birmingham y Boston, en los Estados Unidos, pero los descuentos no llegaron a realizarse de su cuenta ya que, tras la denuncia, había sido bloqueada.

Por esta situación, la mujer se quedó sin el poco dinero que le quedaba en su cuenta, ya que afirma que desde el banco le informaron que reestablecer la normalidad "puede demorar entre treinta y sesenta días", ante lo que lamentó: "como usuario me siento desprotegida”.

Por su parte, Bancor recuerda que ante el aumento de ciberdelitos, es importante el cuidado de la seguridad de las cuentas y claves.

En ese sentido, en su página advierte que “nunca pediremos datos de tu cuenta o tus claves. Si se comunican para pedírtelos por mail, teléfono o redes, no estás frente al banco, sino ante delincuentes”.