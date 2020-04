La Lic. María Cecilia Lorenzo, periodista de los SRT especializada en vejez, realizó una guía bien completa con todo lo que los adultos mayores necesitan saber para esta semana. Cobros, datos de interés y vacunación, a continuación.

PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES (ANSES), BONO INCLUIDO

El Gobierno estableció un nuevo calendario para el cobro de haberes en entidades bancarias, especialmente para quienes no tienen tarjeta de débito.



Lunes 6 de abril:

-Jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes en marzo.

-Pensiones No Contributivas (PNC) no cobradas en marzo y las correspondientes a abril de personas con DNI terminados en 4 y 5.

-Beneficiarios de PNC con DNI terminados en 4 y 5 que les corresponda el bono de $3000.

Martes 7 de abril:

-Jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes en marzo.

-Pensiones No Contributivas no cobradas en marzo y las correspondientes a abril de personas con DNI terminados en 6, 7, 8 y 9.

-Beneficiarios de PNC con DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 que les corresponda el bono de $3000.

Miércoles 8 de abril:

-Jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes en marzo.

-Jubilados y pensionados que perciben haberes hasta $17.859, correspondientes a abril, con DNI terminados en 0.

-Jubilados que les corresponde el bono de $3000 o el proporcional hasta llegar a los $18.892, con DNI terminados en 0.



A partir del lunes 13 de abril se retoma el cronograma de pagos, luego del feriado correspondiente a Semana Santa.

FE DE VIDA O SUPERVIVENCIA

Es importante recordar que la Fe de vida o Certificado de supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que los haberes permanecerán depositados en las cuentas bancarias y las mismas no serán bloqueadas.

JUBILADOS PROVINCIALES

Las sucursales de Bancor abonarán también a los jubilados de la provincia que no pudieron cobrar en el mes de marzo y no disponen tarjeta de débito. Las primeras dos horas de atención serán con exclusividad para mayores de 60 años

El horario de atención de Bancor en el interior de Córdoba será de 8 a 15 y en la ciudad de 8.30 a 15.30. Se trata de un horario excepcional solicitado por el Banco Central.

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Para afiliados de PAMI, se lleva a cabo en las farmacias adheridas respetando un cronograma de vacunación según la terminación del DNI:

-Lunes 6 y martes 7: DNI 1

-Miércoles 8 y jueves 9: DNI 2

-Jueves 10 y lunes 13: DNI 3

-Martes 14 y miércoles 15: DNI 4

-Jueves 16 y viernes 17: DNI 5

-Lunes 20 y martes 21: DNI 6

-Miércoles 22 y jueves 23: DNI 7

-Viernes 24 y lunes 27: DNI 8

-Martes 28 y miércoles 29: DNI 9

Requisitos:

Los mayores de 65 años deben presentar DNI y credencial de afiliado. No requieren permiso especial para ir a vacunarse.

Menores de 65 y población de riesgo: DNI, credencial de afiliado e indicación médica, para lo cual pueden comunicarse con su médico de cabecera.



¿Hay que abonar la vacuna o la colocación?

No, tanto la vacuna como la colocación a través de Pami son gratuitas. Si les cobran deben denunciar al 138.

¿En cualquier farmacia pueden vacunarse?

No, debe ser una farmacia adherida a Pami y la más cercana al domicilio del afiliado.

¿Qué ocurre si no puede concurrir el día que le corresponde?

Deberá esperar a que termine el cronograma y vuelva a empezar la ronda de turnos.

¿Se puede solicitar vacunación domiciliaria?

En caso de personas imposibilitadas de trasladarse a la farmacia, pueden solicitar la asistencia a domicilio, llamando al 138.

Médicos de cabecera ¿cómo los contactan si no atienden en su consultorio o centro de jubilados?

Deberán llamar a COINSA y pedir que los contacten con los profesionales.

Las líneas habilitadas son:

-421-5871 de lunes a viernes, de 9 a 13 hs

-351 5115814 y 351 5116320 sólo whastsapp.

Respecto al Apross aún no ha sido confirmada la fecha de inicio de la vacunación antigripal.

Por su parte desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), se informó que en su Centro de Salud, considerado vacunatorio oficial, priorizarán la aplicación de las dosis de vacunas contra la gripe a personas de 65 años y mayores, embarazadas, niñas y niños de hasta 2 años y personal del ámbito de la salud. Dichas vacunas estarán disponibles a partir del próximo martes 7 de abril. Por dudas y consultas: 4101300