La Lic. María Cecilia Lorenzo, periodista de los SRT, especializada en adultos mayores, realizó una guía completa con todo lo que hay que saber para esta semana.

PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES (ANSES), BONO INCLUIDO

El Gobierno estableció un nuevo calendario para el cobro de haberes en entidades bancarias, especialmente para quienes no tienen tarjeta de débito.



Martes 7 de abril:

-Jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes en marzo.

-Pensiones No Contributivas no cobradas en marzo y las correspondientes a abril de personas con DNI terminados en 6 y 7.

-Beneficiarios de PNC con DNI terminados en 6 y 7 que les corresponda el bono de $3000.

Miércoles 8 de abril:

-Jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes en marzo.

-Pensiones No Contributivas no cobradas en marzo y las correspondientes a abril de personas con DNI terminados en 8 y 9.

-Beneficiarios de PNC con DNI terminados en 8 y 9 que les corresponda el bono de $3000.

Jueves 9 de abril

-Jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes en marzo.

-Jubilados y pensionados que perciben haberes hasta $17.859, correspondientes a abril, con DNI terminados en 0.

-Jubilados que les corresponde el bono de $3000 o el proporcional hasta llegar a los $18.892, con DNI terminados en 0.

A partir del lunes 13 de abril Anses informó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que cobran menos de $17.859, según terminación de DNI.

Lunes 13: DNI finalizado en 2

Martes 14: DNI finalizado en 3

Miércoles 15: DNI finalizado en 4

Jueves 16: DNI finalizado en 5

Viernes 17: DNI finalizado en 6

Lunes 20: DNI finalizado en 7

Martes 21: DNI finalizado en 8

Miércoles 22: DNI finalizado en 9

Jueves 23: DNI finalizado en 0