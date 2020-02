La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la venta de un aceite de oliva y un producto médico.

La disposición 498/2020, publicada en el Boletín Oficial, indica que está prohibida la venta en todo el territorio nacional del producto “‘Aceite de oliva’, extra virgen, marca Riojanita, Producto Regional, RNPA 12001272, RNE 12008456, Ruta 74 – Nonogasta – La Rioja”.

El documento agrega que "no existe documentación que respalde la operatoria comercial relacionada con el producto en cuestión fuera del ámbito de la provincia de La Rioja, dado que no existe constancia documental alguna que acredite la venta del producto en cuestión, por lo que no corresponde a esta Administración iniciar sumario sanitario, sin embargo, corresponde prohibir el producto en cuestión a fines de proteger la salud de la población".

Además, la resolución 497/2020 dispone prohibir la comercialización de dos bombas de infusión útiles para administrar fármacos, líquidos, soluciones, nutrición parenteral y transfusiones por vía intravenosa.

La empresa Fresenius Kabi S.A. (fabricante e importadora de productos médicos) denunció el extravío de ambas bombas de infusión de la marca Volumat (modelo Agilia, serie N° 21908802 y 21963097), hecho que motivó la prohibición.