El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, solicitó este jueves créditos a tasa cero para que las empresas del sector puedan afrontar el pago de salarios y cuidar el empleo, en el marco de la emergencia sanitaria.



En declaraciones radiales, Grinman valoró las medidas económicas tomadas por el Gobierno, pero se mostró preocupado por la parálisis de la actividad, que ocupa a casi 3 millones de trabajadores registrados, y pidió medidas complementarias.



Dijo al respecto que "una empresa que no trabaja, en 30 días quiebra", y advirtió que "si el sector privado se empieza a fundir no va a haber de donde sacar recursos".



El líder de CAC admitió que para inyectar más recursos puede tener que recurrirse a una mayor emisión monetaria y quizás "el proyecto de bajar la inflación se tenga que postergar por un tiempo".



"Los empresarios argentinos estamos acostumbrados, lamentablemente, a trabajar con alta inflación, pero no podemos trabajar con los comercios cerrados", agregó Grinman.



El titular de CAC reafirmó por último que la prioridad es cuidar la salud de la población y sostuvo que "el Gobierno está actuando de manera excelente, es el país de Latinoamérica que más ha avanzado en este sentido, adelantándose a la problemática".



En el mismo sentido, la Unión de Comercio e Industria de Mendoza (UCIM) solicitó hoy al gobierno nacional una batería de medidas destinadas a ayudar a comercios, industrias y empresas de servicios para poder atravesar la cuarentena.



"Todos coincidimos en que las medidas sanitarias, son prioritarias y deben ser acatadas, porque así corresponde hacerlo", afirmaron desde la entidad presidida por Daniel Ariosto, tras lo cual advirtió que es necesario "proyectar" como se enfrenta la situación desde el plano económico y financiero.



Entre los items que la UCIM solicitó al Ejecutivo nacional, figuran una política de incentivos fiscales; reducción de impuestos y prórroga de pago; un programa inmediato de ayuda al pago de sueldos; control de la inflación; ajuste del sector político; protección del empleo; operatoria bancaria y plazo ante los descubiertos.

Fuente: Agencia Télam