En las últimas horas se conoció el trágico final de Solange Musse, una joven de Alta Gracia que padecía cáncer de mama y falleció a la espera de su papá.

Pablo Musse, vive en Neuquén. Había salido el sábado 15 de agosto hacia Córdoba pero cuando llegó al puesto de control sanitario de Huinca Renancó, en el límite sur de la provincia de Córdoba, el domingo a la mañana, le exigió contar con un resultado negativo de hisopado por coronavirus para poder ingresar al territorio provincial, y fue obligado a regresar.

Horas antes de su deceso, Solange difundió una carta donde expresaba su deseo de ver a su padre.

Tras una muerte, buscan flexibilizar ingreso de familiares de personas con riesgo

La carta completa

Hola, soy Solange Musso, hija de Pablo Musso y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos, quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho, lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona.

Lo único que necesito es que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse, con todas las precauciones, y eso es lo que iba a pasar.

Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes.

QUIERO ESTAR CON MI FAMILIA Y QUE NO SEAN MALTRATADOS POR NADIE.

Espero que esto que le ha pasado a mi familia no le suceda a más nadie. Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia, no quiero que más nadie sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta situación porque estoy segura que no soy la única.

Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que quede bien claro todo esto. Gracias por difundirlo. Solange.