El óxido no pudo con ella. Se trata de un patrimonio muy preciado por los vecinos del barrio de San Vicente, en Córdoba Capital. Quien valora la historia, sabe que los esfuerzos por evitar su ocupación, mantener sus características y resistir su demolición no han sido en vano. Hoy, la Casa Eiffel es un espacio de paseo cultural, que pretende revalorizar la Córdoba de antaño.

El Municipio ya anticipó que el intendente Martín Llaryora impulsa un proyecto de Ordenanza para que la histórica construcción integre definitivamente al patrimonio de la ciudad, vía su expropiación. ¿Por qué es tan valiosa?. La original casa metálica está ubicada en calle San Jerónimo 3346 y fue construida totalmente con chapas de acero, vigas de hierro, a partir del diseño del célebre ingeniero francés Gustave Eiffel.

Custodios de la historia

El grupo de vecinos que la preservó decidió acompañar hoy la intención de las autoridades, para asegurarle un futuro a la reliquia. "Nosotros la mantenemos. Hacemos visitas guiadas de museo, por lo que hemos tenido que estudiar mucho", dijo Agustín Castro, de la Asociación Civil Amigos de la Casa Eiffel.

El intendente Llaryora definió la expropiación como un “acto de justicia cultural” y valoró el esfuerzo de las familias que actuaron para salvaguardarla. "El titular de la casa había fallecido en 1957. Nosotros la entregaremos a la Municipalidad, aunque seguiremos gerenciando la casa", añadió Castro.

104 años

La casa Eiffel ingresó al país en 1917 y es una propiedad privada que integra el Catálogo de Bienes Inmuebles de Patrimonio de la ciudad y fue declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Nación. Fue planeada como un lugar de residencia para los empleados ferroviarios y armada en un proceso de prefabricación. Eso facilitaba su traslado pero también el ensamble posterior. Posee un sistema de ventilación natural, gracias a orificios en los techos.

Desde la Comuna recordaron que, inicialmente, San Vicente contó con dos casas idénticas. Una de ellas, que estaba emplazada en la esquina de Estados Unidos y Solares, fue vendida y luego trasladada a Villa María.