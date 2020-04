La CGT Córdoba a través de un comunicado emitido este martes, rechazó las reducciones salariales y la flexibilización laboral por la cuarentena.

“Algunas empresas plantean suspensiones, modificaciones de horarios laborales y rebajas salariales escudados en condiciones de crisis que son generales y deben ser enfrentadas con solidaridad y responsabilidad”, expresa parte del escrito emitido por la Confederación General del Trabajo.

“La flexibilización, precarización de condiciones laborales y rebaja de salarios no solo representan un perjuicio para los trabajadores/as sino que conlleva a disminuir la capacidad de estos y sus familias de enfrentar el verdadero problema que hoy padecemos que es la pandemia”, continua parte del mismo.

José Pihen, secretario general, quien además firmó el comunicado, en diálogo con Canal 10 remarcó la preocupación por el impacto de la crisis sanitaria en el sector trabajador.

"Es un aprovechamiento de la crisis en detrimento de los trabajadores. En Córdoba tenemos un ejemplo con el conflicto del transporte de media distancia con AOITA. Los empresarios han recibido los subsidios nacionales y provinciales, no han tenido gastos porque no hubo transporte y sin embargo no han pagado los sueldos de marzo en forma completa y no parece que les importe mucho", destacó.