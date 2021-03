Una sentencia judicial dictaminó que la Clínica del Sol incurrió en violencia obstétrica contra una mujer que dio a luz a su hija ya fallecida en 2016.

Tras el fallo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4.° la institución médica emitió un comunicado en el que respalda el accionar del personal.

"Para no prolongar la situación, ni generar una revictimización de la paciente en algo que ha sentido en su fuero más íntimo, a sabiendas del dolor que genera la pérdida gestacional, hemos decidido no recurrir la sentencia, a pesar de que, desde nuestra institución entendemos que el proceder profesional y humano fue correcto y adecuado", expresó la Clínica del Sol.

El testimonio de la víctima en cambio hizo referencia a un trato negligente en la atención frente al trauma de perder un hijo.

El Poder Judicial reconoció que una mujer sufrió violencia obstétrica en una clínica

"Hasta que el día de hoy no sé cuál fue el motivo por el cual falleció. Me dijeron que volviera a la Clínica a los quince días, que iba a estar el resultado de la autopsia, y así lo hice. Me decían que no encontraban el cuerpo, me preguntaban a nombre de quien lo había dejado hasta que después de mucho tiempo, en el mes de septiembre me dieron el resultado”, expresó la mujer en su denuncia.

La jueza Mariana Wallace concluyó que la clínica deberá costear el tratamiento psicológico para la mujer.