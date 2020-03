El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que quienes regresen al país desde zonas afectadas por el coronavirus "tienen la obligación de recluirse en su casa. Esto no es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", indicó el primer mandatario.

El Presidente admitió además que en el marco de las nuevas medidas que analiza el Gobierno para frenar el avance del coronavirus en el país, se estudia que podría ocurrir con los espectáculos públicos.

"Analizaremos qué vamos a hacer con los espectáculos públicos, porque la posibilidad de difundir el virus existe", aseguró Fernández en declaraciones a Radio Delta.

Fernández recordó también que "las personas de más de 65 años son las que más riesgo corren" de contraer la enfermedad, pero llevó tranquilidad al señalar que "el virus es absolutamente tratable, con un índice de mortalidad bastante bajo", aunque puede tener consecuencias más graves "si se encuentra con personas de debilidad física", como lo fue "el caso mortal de Argentina".

Fuente: Télam