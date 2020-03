"Las urgencias no nos deja ver el otro", dijo Vanesa Toranzo, directora de Cultura de La Calera y productora artística, a cba24n.com.ar.

La cultura es uno de los sectores más golpeados debido a la pandemia de COVID-19. Muchos artístas, productores y gestores culturales, algunos en situación de precarización, vivían el día a día. Ahora, con el aislamiento su situación empeoró.

Toranzo explicó que la paralización de las actividades genera un efecto en cadena que va desde el artista hasta los dueños de establecimientos y técnicos.

Para el productor Iván Burnichon, esta situación agrava más aun "la enorme fragilidad del sector". "Visibiliza la situación de extrema fragilidad en la que se encuentran trabajadoras y trabajadores del ecosistema cultural. Tanto artistas como distintos eslabones periféricos", explicó.

"Generalmente el trabajador de la noche no consigue otro trabajo y muchos no cobran si no trabajan", señaló José Gorostiaga, del bar de rock La Rustica.

La escritora Marta Elena Guzmán dijo: "nos está afectando a todos. Es terrible la situación. Te cambia la vida radicalmente de un día para el otro y no es fácil tomar los recaudos necesarios".

Espacios vacíos

Hernán Tazzioli, socio de Casa Babylon, adelantó que está trabajando con otras salas de espectáculos y productores un pedido exenciones de alquileres, impuestos y servicios.

"La evaluación del daño es impresionante", describió. Sin funcionar, los espacios de cultura deben sostener enormes gastos fijos y sueldos de trabajadores.

Tazzioli señaló que los períodos de mayor actividad es entre marzo y julio.

José Gorostiaga señaló: "estamos en una situación jodida. No sabemos bien que vamos a hacer. Nos vamos a hacer cargo del sueldo de nuestros trabajadores. Sobrevivimos el mes a mes".

A nivel global, la International Nightlife Association solicitó a 50 países, donde se encuentran sus miembro,s las exenciones impositivas, en alquiler y servicios.

Una solución del Estado

Los entrevistados coincidieron que es necesario una solución del Estado.

"Esta coyuntura necesita con suma urgencia, atender también de manera extraordinaria, aquellas necesidades y demandas que este contexto ha desnudado, en algunos casos de extrema urgencia. Es una precisa radiografía de un sistema injusto que promueve desigualdad y lastimosa concentración económica, argumentó Burnichón.

Toranzo agregó: "debe ocurrir sí o sí una medida de protección del ámbito nacional para que se replique hacia abajo. Muchos actores de la cultura son monotributistas y hay otros que ni siquiera tienen el monotributo".

"Vamos a ver como sobrevivimos. Esperamos que haya algún tipo de acción para que no nos afecte al 100%", dijo Gorostiaga.

Un claro ejemplo de ayuda a la cultura en la pandemia, es el Gobierno alemán. Declaró a la cultura como "bienes de primera necesidad". De esta manera, Angela Merkel implementará un rescate financiero al sector de 120 mil millones de euros para el sostenimiento del empleo.

“Soy consciente de que esta situación supone una gran carga para las industrias culturales y creativas, y en particular para las instituciones más pequeñas e independientes. Puede poner a los artistas en una angustia considerable”, explicó la canciller.

En Argentina, el ministro de Cultura Tristán Bauer lanzó un plan de medidas para mitigar la situación. El paquete de medidas consiste en fondos para teatros, bibliotecas, museos, orquesta, entre otros.

La cultura en lo digital

Sin posibilidad de actividades culturales presenciales, varios artistas y trabajadores de la culutra se pasaron a lo digital.

Por ejemplo, Fito Páez realizó este viernes un concierto vía streaming y por Radio Nacional.

Susana Guzmán es gestora cultural en Córdoba. Mediante el sitio Susana Guzmán Cultura Online, ofrece cursos a distancias y asesorías.

"Una parte mi trabajo es online y otra presencial. Todo la parte presencial lo derivé al Skype y Whatsapp", explicó.

Y agregó: "si bien alguna de las cosas lo puedo llevar a lo virtual otras cosas se suspenden y no hay forma de resolverlo".

La escritora Marta Elena Guzmán tuvo que suspender sus talleres literarios y cambiarlos a una modalidad online. "Estoy tratando de implementar alguna forma de trabajo a través de internet. Mando mails colectivos y todos me responden a ese mail y así puedo corregir y hacer las devoluciones".

"Tengo 6 talleres literarios con un promedio de 10 a 12 personas cada uno. Es un tema para mí. Tengo ancianos y chicos jóvenes. Los dos extremos", agregó.

Cultura en Casa, proyecto del Ministerio de Cultura, ontratará a cerca de 500 artistas por un total de 7,2 millones de pesos, para que elaboren contenidos que serán transmitidos en las plataformas digitales del Ministerio.

Este sábado, se realiza el primer festival la "Cultura Online", un encuentro de artistas en vivo en Instagram y YouTube.

La iniciativa comienza a las 18 horas con Susana Guzmán en Instagram explicando la modalidad e la propuesta.

El cronograma es el siguiente: