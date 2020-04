Fueron alrededor de dos semanas sin ver a su familia. En un lugar lejano a su origen, pero con sus seres queridos cerca. Sin contacto, eso sí.

El registro de la salida de un paciente diagnosticado con coronavirus de la habitación de una clínica de Río Cuarto es otro botón de muestra de los tiempos que corren. Oriundo de Villa Mercedes, donde era esperado, finalmente en las últimas horas recibió la habilitación para abandonar el espacio asignado tras el diagnóstico.

Dado de alta, no dudó en agradecer a sus guardines por 15 días: "Muchas gracias, no me voy a olvidar de ustedes".

Según los datos epidemiológicos, el hombre de 62 años se había infectado en sus vacaciones, en Tierra del Fuego.