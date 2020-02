Ángeles atravesó un parto con complicaciones médicas que afectaron tanto a ella como a su hija, Ana. Afortunadamente, ambas superaron el momento y se encuentran bien.

Como gesto de agradecimiento al personal de la Clínica del Sol que la atendió, escribió una carta que se viralizó.

La carta, escrita a mano, dice lo siguiente:

"A las enfermeras del Servicio de Neo Clínica del Sol:

Toda la familia quiere transmitirles nuestro agradecimiento del amor y ternura con que hacen su trabajo, personalmente en todas las horas que he estado entre cuidados intensivos e intermedios las he visto calmar a los bebés cuando la mamá no puede estar, meciéndolos en brazos con ojitos de amor, hablándoles con cariño, las he escuchado cantarles y preguntar cómo seguía la letra de una canción.

También las he visto calmar a las mamás y papás con total empatía, explicarles con paciencia cómo dar la teta, cómo cambiarlo o cómo alzarlo, están atentos a cada necesidad, me volvía a casa con el corazón en la mano pero sabía que Ana estaba cuidada no solo monitoreada, sino rodeada del amor de ustedes.

Les dejo toda mi admiración

Mamá de Ana y Flia."

“Fea mi letra 🤭, pero me pareció mejor hacerla a mano, saldrá con saguchitos de miga, unos pares de tartas y unos bombones”— Angeles on Twitter Link Angeles on Twitter

“Recien salimos de verla, y la verdad es tan difícil, no puede comer no succiona ni traga mi vida, va a venir una estimuladora, dice la dra que es normal que estuvo muy grave y que es paso lento que está bien pero que falta mucho, sé que va a estar todo bien, pero es una montaña”— Angeles on Twitter Link Angeles on Twitter

“La pude ver, tocar, la felicidad que tengo, ya salí de terapia estoy en piso y ella es una vikinga, aun en Neo pero a penas escuchó mi voz empezó a moverse a abrir los ojos y de apoco le van a sacar el respirador, estamos bien, gracias por los cientos de mensajes me mantuvieron”— Angeles on Twitter Link Angeles on Twitter

“Va volviendo el alma al cuerpo, ya tenerla en brazos me deja tranquila aunque aun no pueda llevarla conmigo, los médicos son unos genios pero capítulo a parte para las enfermeras en Neo puro amor y dedicación, toda mi gratitud y admiración”— Angeles on Twitter Link Angeles on Twitter

“Hoy Ana va a pediatría, ayer se veia todo negro, hoy con la estimuladora comió lo mas bien, tragó y entonces deja cuidados intensivos, unos días que aumente un poco y a casa, mi amor para las enfermeras y médicos y para esas mamás que están en Neo yo no me banque ni una semana ❤”— Angeles on Twitter Link Angeles on Twitter