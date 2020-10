El intendente de la ciudad de La Falda, Javier Dieminger, deberá ser sometido a un hisopado tras dar a conocer la información de que, entre los 11 nuevos casos que se conocieron anoche, está un colaborador de su gabinete.

"Si bien no he tenido un contacto estrecho con este funcionario hace varios días, me voy a realizar un hisopado para control y tranquilidad de todos”, señaló el mandatario faldense en un mensaje grabado y difundido por redes sociales.

Desde el inicio de la pandemia, la localidad del Valle de Punilla, acumula 74 contagios, de los cuales 52 ya recibieron el alta mientras que persisten 22 casos activos.