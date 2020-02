Atilio tiene 89 años y vive en el centro de Córdoba. Este viernes, como tantas otras veces, se levantó con intención de ir a buscar su jubilación y volver a casa. Pero esta vez, fue víctima de un robo; y lo peor fue que el ladrón fue el remisero que llevó a su domicilio.

"Salgo, tomo el taxi, me traen hasta acá, hasta el hotel, bajo y me encuentro con que me meten la mano en el bolsillo", contó el jubilado. En diálogo con Canal 10, Atilio confesó que nunca había pasado por una situación similar.

El hombre agradeció que el techo del auto tenga el número en grande. Eso facilitó encontrar la empresa a la que pertenece el vehículo y saber quién era el dueño. En la tarde de este viernes, le devolvieron la plata.

Un remisero le robó a un jubilado: fue captado por cámaras de seguridad

La recepcionista del hotel, llamada Mirta, comentó que, generalmente, alguien del lugar lo acompaña a realizar ese trámite. Esta vez, Atilio decidió ir solo. "Es uno más de la familia, vive acá hace cinco años", indicó la mujer.

Pese a la situación que atravesó, el hombre aseguro sentirse bien. "Nadie me ha pegado, nada me duele. Es como volver a vivir", concluyó Atilio, con una sonrisa.