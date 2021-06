Una empresa de la provincia de Misiones, que tiene un equipo de sólo seis personas y empezó en 2017 con proyectos de movilidad "amigables con el medio ambiente" se convirtió en una pyme que ofrece la posibilidad de transformar cualquier auto en uno 100% eléctrico.

Electroauto comenzó a realizar conversiones en 2018 y tiene como clientes a propietarios de autos particulares, pero también reciben consultas de entes gubernamentales y empresas que cuentan con sus propias flotas de vehículos. “Llevamos unos 25 kits instalados y tenemos talleres asociados en todo el país, por lo tanto no es necesario que la conversión se realice en Misiones. Nosotros transmitimos la capacitación ”, explicó Ricardo Vidal Rivero, técnico mecánico y responsable de la empresa.

El gasto, con respecto a los motores de combustión, tiene una relación de uno a 10. El costo de los vehículos con motor eléctrico es de $ 1 por kilómetro.

Los kits son importados desde China y localmente se completan con los elementos de electricidad, seguridad y el gabinete (que debe ser sellado para que no ingrese agua ni polvo). Las baterías están formadas por un conjunto de celdas de litio que aun no se fabrican en el país. “Estamos tratando de suplantar algunos de los componentes con producción local. Es una decisión que tomamos recientemente ”, dijo Vidal Rivero.

Cómo funcionan los vehículos que pasan a ser eléctricos:

Para la carga, hay que contar con una instalación eléctrica adecuada, que en general es en la casa del propietario del auto, con un enchufe especial de 20 amperios y una llave de seguridad. Como se trata de cargadores inteligentes, permiten priorizar siempre el consumo de electricidad del hogar.

“Lo más cómodo es cargar el motor de noche. Pasar de 0 a 100% de la carga demora unas 4 horas. Pero generalmente no se llega a 0 y se carga de 20 a 80 por ejemplo, que demanda unos 45 minutos. La batería al 100% tiene una autonomía de 110 kilómetros. Es para un uso en ciudades, no para viajes largos. Todavía las rutas argentinas no están preparadas, porque no hay estaciones de carga eléctrica" indicó a Infobae Vidal Rivero. Por otro lado agregó que la empresa hace "un mantenimiento sin costo a los seis meses y damos garantía por dos años. En el caso del motor eléctrico no hay correas, aceites, filtros o piezas que se puedan desgastar ”.

“El futuro de la movilidad eléctrica ya llegó. La conversión está pensada para los que no pueden pagar por un auto eléctrico de fábrica, con precios de $ 3 millones o $ 4 millones. La conversión cuesta un tercio y podemos hacer uso de la economía circular. Un vehículo puede volver a la vida, transformar el transporte de manera limpia y sin emisiones de dióxido de carbono. Es como hacer un trasplante de órganos. Esa es nuestra tarea con la tecnología que tenemos disponible”, sostuvo Vidal Rivero.

Por otro lado, Diego Barrios, propietario de Electroauto, contó que "Hicimos el primer prototipo con una Kangoo de 2017 que está funcionando con el motor eléctrico desde septiembre de 2018 y llegó a 35.000 kilómetros sin una gota de combustible ni de aceite, solamente con electricidad", sostuvo.

Aunque más lento que en otros países de la región, desde la empresa prevén un mercado potencial de 6 a 8 millones de unidades en Latinoamérica.

Fuente: Infobae