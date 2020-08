La Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación rechazó el amparo presentado por el sector hotelero y gastronómico, a través de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).

La presentación del recurso era tendiente a buscar la habilitación de sus instalaciones tanto en Córdoba capital como en Villa Carlos Paz, ya que desde el inicio de la cuarentena es uno de los rubros más castigados, sin miras de conseguir la autorización provincial para abrir sus puertas.

La Justicia fundamentó el rechazo in limine, argumentando que no hay "ilegalidad o arbitrariedad palmaria necesaria para habilitar la vía del amparo pues no surgen prima facie" y respaldó el accionar de las autoridades locales en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Por último apeló a que ambas partes (hoteleros y el Gobierno) lleguen a un acuerdo, a través del dialogo y la negociación conjunta.