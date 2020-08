Del 1 al 7 de agosto, todos los años, en más de 170 países se celebra la Semana mundial de la lactancia materna. Y este año, a pesar del Covid y todas sus limitaciones, no fue la excepción. Y decimos celebra, porque es una semana de fiesta que busca poner el foco en la importancia que tiene informarse sobre la lactancia.

Y la información es parte del compromiso social que se debe asumir en relación a este tema. Muchas veces, el éxito o fracaso de la lactancia, depende del entorno.

Los beneficios de la leche materna son muchos: ayuda al vínculo entre madre y lactante, brinda los nutrientes necesarios y las vacunas requeridas por los bebés, previene enfermedades como la obesidad en los niños y el cáncer de mama en las madres. Y así la lista continúa, más si tenemos en cuenta el lema de este año "Apoyemos la lactancia materna porque nos da un planeta más saludable".

Como explica la puericultora de la Liga de la Leche Córdoba Viviana Lorenzo, en el acto de dar la teta, no hay sachet ni se tiran cajas o latas, no hay consumo de energía extra y no hay producción de gas metano. Viviana también resalta que la existencia de Covid19 no debe interrumpir la lactancia, ya que no hay contagio a través de la leche materna.

La generación de madres que hoy rondan entre los 25 y 40 años, vienen de una época de lactantes en la que no había nada mejor que la leche de fórmula. Terminar de desterrar esa información, es parte de la misión de la semana. Sin embargo, hay que destacar que no se trata de estigmatizar o diferenciar en términos de mejor o peor madre a quienes decidan uno u otro tipo de alimentación. Después de todo, lo más importante, es el vínculo que se forma durante el proceso de alimentación de un bebé o niño. Pero la información es fundamental para la decisión de amamantar:

La producción de leche va cambiando de acuerdo a las necesidades del niño y la mamá debe estar bien aliementada, descansada y en espacios confortables. Aquí es donde el entorno juega un rol fundamental y es donde los que acompañan estos procesos, deben involucrarse y colaborar.

Matías Criado de @paternando.ok explica al respecto: "El rol del padre en la vida de nuestros hijos debe ser siempre un rol de presencia. Por lo tanto durante la lactancia tenemos que empezar a tomar un rol activo y para eso hay que informarse sobre lo que podemos hacer para ayudar a sostener la lactancia. Es importante tomar un rol de co-responsabilidad en todas las áreas del cuidado, crianza, higiene. Por lo tanto empezar a buscar información, apoyo, redes y consultar a puericulturas, empezar a involucrarnos, nos va a permitir generar un vínculo cercano con nuestros hijos y familia, para que la lactancia sea también un rol compartido".

Sostener en el tiempo estos procesos, también depende de los espacios de trabajo, que deben prever lactarios para las madres trabajadoras y facilitar estos momentos que resultan claves para la continuidad de la lactancia. Saber que la sociedad en la que vivimos acepta, fomenta y facilita la lactancia, simplifica todo.

La lic en psicología con formación en vínculos y perinatal Guillermina Diebel MP 73270 agrega: "Siempre considero importante hablar de lactancias, ya que para mi, la lactancia no solo es entre mamá y bebé. Allí hay una red, un sostén, una trama para mamá o quien esté alimentando. Esta red está formada por familia, amigos, compañeros, trabajo, lo público y lo privado. De todos los actores, es muy importante la mirada benevolente y sostenedora. Las lactancias por lo general, están atravesadas por mandatos y obligaciones que en muchos casos nos hace escuchar el malestar por no haber podido amamantar o por haber hecho lactancia mixta o también haber dado mucho o poco la teta. Con esto, aparece la culpa. La culpa atraviesa la lactancia y la maternidad. Lo importante de esto es corrernos de los binomios: mamá buena/mamá mala- leche materna/ mamadera. Lo que más importa es lo que sucede entre el bebé y su familia".

De hablar sobre lactancia, de informarse sobre sus beneficios y posibilidades, de empoderarse y elegir el modo de vincularse con los niños desde su nacimiento. De eso se trata esta semana. De saber que hay espacios, como los de la Liga de la Leche, que trabajan todo el año ayudado a familias a tener éxito en el proceso. De entender que la información es fundamental para decir, atravesar y experimentar este hecho tan natural que a veces resulta tan condicionado.

"La lactancia tiene que ser la norma, no la excepción", dice Viviana antes de invitar a todas las familias que quieran seguir aprendiendo sobre lactancia a comunicarse con ellos. En Córdoba la red es grande. Puericultoras, mamás que atravesaron períodos complejos y que hoy deciden compartir su experiencia para que cada decisión de lactancia, sea exitosa. Para pedir asistencia, de esa amorosa y sabia, pueden comunicarse al 3513514772.