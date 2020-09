Cristina Castro fue citada a declarar como testigo en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo y que actualmente está a cargo de los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca; Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, el joven de 22 años cuyos restos fueron encontrados el mes pasado en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri, va a declarar este martes como testigo en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo, informaron hoy fuentes judiciales y uno de los abogados de la mujer, Luciano Peretto.

A su vez, la mamá de la víctima afirmó esta mañana que "son pocos los que mataron" a su hijo "pero son muchos los que encubrieron" el hecho, por lo que no va a "descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas".

Según informó a Télam el abogado Peretto, Cristina fue citada a declarar como testigo este martes a la 9 en la causa en la que se investiga la desaparición y muerte de su hijo y que actualmente está a cargo de los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca; Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Fuentes judiciales informaron a Télam que la testimonial se llevará a cabo por videoconferencia.

Al respecto, el abogado Peretto explicó que uno de los puntos importantes de la declaración de Cristina será en torno a "al amuleto de Facundo" encontrado en el puesto de vigilancia policial de Teniente Origone.

La idea es que la mujer pueda "sumar datos" sobre esa pequeña sandía de madera que contiene una vaquita de San Antonio, hecha en el mismo material, y que fue un regalo de la abuela de Facundo para éste y su hermano.

Este objeto fue hallado durante un allanamiento realizado a principios de agosto en la dependencia policial de la mencionada localidad lindera Mayor Buratovich, donde el joven fue visto con vida por última vez.

En tanto, tanto las fuentes judiciales como Peretto señalaron que las testimoniales de Daiana González, la exnovia de Facundo, y dos amigos de éste que en un principio se iban a llevar a cabo esta semana fueron pospuestas para una fecha a definir.

Se trata de la joven con la que la víctima había concluido una relación sentimental y a cuya casa de Bahía Blanca se dirigía cuando desapareció, con intenciones de recomponer la relación.

Respecto de los dos amigos, los voceros explicaron que uno de ellos vio al joven antes de que se fuera de su casa de Pedro Luro y el otro recibió un mensaje de texto desde el teléfono de Facundo cuando ya había partido rumbo a Bahía Blanca.

Por otro lado, la semana pasada, los fiscales rechazaron un pedido de los abogados de Cristina para que se cite a declarar a dos oficiales del puesto de vigilancia de Teniente Origone ya que aún se desconoce si pudieron tener "algún grado de participación en el hecho" y deban ser llamados eventualmente a declarar como imputados.

Mientras que ayer se conoció que la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, quien tiene a su cargo la causa por la muerte de Facundo, dio positivo de coronavirus.

Por su parte, Cristina permanecerá aislada hasta el martes cuando preste declaración testimonial.

"Se me acerca tanta gente, me llaman o me mandan mensajes y me dicen 'lo conocí a Facu de tal lado, de este otro lugar', mi hijo ha cosechado tantos amigos durante toda su vida, tiene amigos en toda la Argentina, ha sembrado semillas por todos lados, por eso cuando digo que mataron a un pibe bueno es en serio, mataron a un pibe bueno, que no le gustaba la violencia y peleaba por los derechos humanos", contó esta mañana la mujer en declaraciones a Radio Rivadavia.

Cristina señaló que siempre va a recordar a su hijo "como él era, con esa sonrisa hermosa, esas ganas de ayudar, de servir al otro y de estar dispuesto".

"Con todas las pruebas más que nunca estoy convencida de quién mató a mi hijo, dónde lo mataron, y estamos esperando los resultados de la autopsia", dijo en referencia a la acusación que sostiene junto a sus abogados respecto a la responsabilidad de la Policía bonaerense.

La mujer explicó que le "da mucha bronca y mucha impotencia saber todo lo que han hecho con él y todo lo que han seguido haciendo para tratar de encubrir su asesinato".

"Esta gente no tiene perdón de Dios, a mí me ha golpeado la vida muy fuerte pero no ha logrado derrumbarme, yo no voy a descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas, porque son muchos, son pocos los que lo mataron, pero son muchos los que lo encubrieron", afirmó Cristina.

El joven fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando en plena cuarentena por la Covid-.19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su exnovia.

En el trayecto fue detenido en, al menos, un control policial por violar el aislamiento, aunque se lo dejó continuar y, según cree su madre, tras ello fue desaparecido por la Policía bonaerense.

Finalmente, el 15 de agosto último, los restos óseos de Facundo fueron encontrados semienterrados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri, en el partido de Villarino.

Fuente: Télam