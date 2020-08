La madre de Facundo Astudillo Castro informó este miércoles detalles sobre la autopsia que se realizó sobre el cuerpo hallado en la zona donde buscaban al joven. Entre otras cuestiones, Cristina Castro indicó que esa persona "murió por asfixia".

Los peritos que llevaron a cabo los trabajos le informaron que el cuerpo pertenece a un joven de “entre 22 y 24 años”, de “1,60 metros” de altura. Ante esto, en diálogo con TN, la mujer expresó: "A mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa".

Los primeros resultados de la autopsia estarán dentro de 10 días, pero Castro compartió la información que le brindaron en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense.

“Han descartado un suicidio, han descartado un accidente. El cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento”, dijo.

Recibir esta noticia fue un duro golpe para ella: “Me caí, me quebré, lloré mucho, pero desde el día uno teníamos que buscar la verdad y hoy sé que nunca me equivoqué”. Entre los últimos datos de peso del caso, trascendió que una patrulla policial estuvo cerca del lugar donde hallaron el cuerpo que podría ser de Facundo.

Esto fue “el mismo día que una de las policías involucradas desactivó el Whatsapp de su teléfono”, según señaló Cristina Castro.