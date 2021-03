Luego de registrase casos de trombosis en personas inoculadas con la vacuna contra el Covid-19 elaborada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, siete países de Europa decidieron suspender de manera temporal la aplicación de nuevas dosis hasta que se investiguen los casos.

Este viernes, un comité asesor de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó que está analizando la vacuna, mientras tanto, la vocera del organismo, Margaret Harris, aseguró que la vacuna “es excelente” y que aún no se ha comprobado relación con trastornos de coagulación sanguínea.

“Hemos revisado los datos sobre las muertes y hasta la fecha no se ha comprobado que haya ninguna muerte causada por la vacunación. Cualquier señal de seguridad debe ser investigada, pero debemos continuar utilizando la vacuna de AstraZeneca porque no hay razón para no hacerlo”, indicó la vocera en conferencia de prensa.

Tras la suspensión del uso de este inoculante, también la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó que no se conocen riesgos para la salud relacionados con la vacuna.

Italia también decidió suspender el uso de un lote como medida de precaución, mientras otros cuatro países europeos, -Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo- suspendieron las vacunas provenientes de otro cargamento de un millón de dosis.

Esos países tomaron la decisión tras conocer “sobre casos graves de coágulos sanguíneos en personas que han sido vacunadas con la vacuna covid-19 de AstraZeneca”, según un comunicado danés.

Por su parte, Austria registró una muerte como resultado de “trastornos graves en la coagulación”.

