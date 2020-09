Referentes de la oposición expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional sobre destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de los fondos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires percibía desde 2016.

Patricia Bullrich, presidente de Juntos por el Cambio, se expresó en twitter: "La palabra del Presidente no vale nada. Arrancó pidiendo diálogo y unilateralmente le cargó a los porteños un problema que es de la PBA, y que su espacio agigantó durante 33 de los últimos 37 años".

"Entre los que viven y trabajan en la Ciudad hay alrededor de 7 millones de personas que se podrían ver perjudicadas. La Argentina no se construye enfrentando CABA y PBA. Esa lógica perversa empobrece cada día más al país", sostuvo.

En el mismo sentido Afredo Cornejo, presidente de la UCR, aseguró: "La provincia de Buenos Aires recibió de @alferdez 64 mil millones de pesos sin destino específico, se los regaló. A las provincias, los recursos se los distribuyó como préstamos. La situación de la policía no es falta de recursos, es pésima administración de @Kicillofok".

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Civica ARI, en la misma red social, aseguró que el Presidente "no le está quitando presupuesto a un partido político opositor. No le está quitando presupuesto a una ciudad, a sus calles, sus edificios. Le está quitando presupuesto a la salud, la educación, la cultura, la seguridad".

Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, posteaba: "Hoy sigue estando discriminada la PBA (menos que antes, recibe 22,5% y aporta 36%). Pero la solución a un problema estructural no es un parche con aroma oportunista, con recursos de otra jurisdicción (de los porteños) para atender un conflicto gremial particular de la PBA".

El diputado por Córdoba, Mario Negri, también apuntó contra Fernández: "El Presidente nos lleva a finales del siglo XIX: inventa la guerra entre porteños y bonaerenses y vemos que en el interior hay aduanas interiores para pasar de una provincia a la otra por la pandemia, de la que ya no habla porque hay 12.000 contagios diarios".

Martín Loustau, senador de Juntos por el Cambio, manifestó que "como representante de los porteños, creo que la Ciudad de Buenos Aires debería acudir a la Corte Suprema por la quita de fondos de coparticipación y su derivación a la provincia de Buenos Aires".

En la misma línea, Luis Petri, diputado de la UCR, dijo que "no fue el reclamo de los policías bonaerenses, esa fue la excusa para ir contra “la opulencia” de CABA, aprovecharon el reclamo para seguir pisoteando el federalismo y profundizar la discriminación a distritos opositores. Es muy mala la manera que encontraron para resolverlo".