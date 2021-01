De más está decir cuánto ha golpeado la pandemia en el sector económico de muchas empresas y, por supuesto, en el bolsillo de la gente. Las pequeñas empresas son, claramente, quienes más sufren estas consecuencias.

De ese tema justamente habló Marcelo Uribarren, Presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), en "Es por acá" de Radio Universidad. En primer lugar, admitió que perciben que las más desprotegidas son las empresas pequeñas que no tienen apoyo financiero de los bancos:

"Hemos notado que en las microempresas un 15% o 20% no han podido abonar los sueldos tanto de Octubre como de Noviembre".

No obstante, Uribarren destacó que la recuperación económica se está dando, la caída se frenó y se estabilizó. De todas maneras, aclaró que no alcanza: "No olvidemos que ya no hay ATP y la moratoria impositiva sólo alcanzó deudas hasta Junio".

Por otro lado, el titular de la UIC habló de cómo la pandemia influye en el día a día de las pequeñas empresas. En primer lugar, planteó la existencia de un sobrecosto ocasionado por aquellas personas que se contagian COVID-19 o bien son contacto estrecho. "Eso genera un costo adicional que en algunos casos es del 20%", agregó.

En segundo lugar, está el tema de las personas de más de 60 años que son factor de riesgo. Esto genera un inconveniente para la empresa ya que están en su casa y cobran su sueldo sin trabajar. Todo eso, según Uribarren, genera un sobrecosto muy fuerte que las empresas deben afrontar.

Sin embargo, remarcó que las empresas son seguras: "La transmisión no se da adentro, pueden venir personas con COVID a la empresa y si el protocolo está bien hecho no debería contagiar a nadie". Con respecto a esto, afirmó que desde la Unión Industrial Argentina (UIA) le han planteado al Gobierno Nacional que cuando haya vacunas en Marzo y Abril se haga la vacunación en cada empresa.

Por último, planteó que están evaluando pedir una prórroga del ATP: "Estamos monitoreando mes a mes, queremos ver hacia dónde va la curva de actividad en las empresas que están más complicadas y queremos ver incluso qué influencia si hay una segunda ola o no porque eso podría hacer que se sumen más empresas a las complicaciones".