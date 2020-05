En cuarentena, aislados de sus pares, lejos de sus escuelas, de sus amigos, abuelos, tíos, primos. Y por mucho tiempo más. Los niños se llevan una gran parte de la carga de esta situación tan atípica y muchas veces los adultos nos frustramos cuando no actúan de acuerdo a lo que esperamos. Es cierto, para todos, es nuestra primer pandemia, y hacemos lo mejor que podemos.

Ahora:¿Cómo comportarse frente a los cambios de rutina y muchas veces a los cambios de actitud de los más pequeños en esta cuarentena?

Desde el multimedio consultamos a Rosario Del Corro, ella es licenciada en Piscología y se especializa en niños y familias. Tiene un espacio de abordaje integral con otras profesionales llamado Brincar y por la cuarentena las consultas se trasladaron al plano virtual. Aunque mantener consultas por videollamadas con niños prácticamente no se hace, sí logran asistir a padres desbordados por situaciones que los encuentran en teletrabajo, o asistiendo como docentes a sus hijos, o intentando solucionar una situación de incertidumbre económica.

"Es esperable que el niño esté más irritable, con más llanto de lo habitual. Esto es completamente pertinente con lo que sucede. Lo importante es darle la posibilidad de poner en palabras lo que le pasa, validar sus emociones. Decir 'entiendo que estás enojado,te veo triste, puede ser porque extrañás a tus amigos o a tus abuelos. Yo también extraño, a mi también me pasa'. Darle entidad a sus emociones y palabras para que puedan ubicar esos sentimientos en el plano real. Hay que acercarse como referente para que ellos puedan entender lo que sucede", explica la licenciada.

Abrumados por consejos, ideas, tips y sugerencias para hacer de este momento "una oportunidad" muchas veces nos frustramos más cuando los chicos están cansados, o desganados o dispersos. No es fácil llevar adelante una situación inédita muchas veces cargada de angustia. Ni para los grandes, ni para los niños. En este punto, Del Corro hace hincapié en una idea fundamental: "Esta situación no es fácil para ninguno. Hay que empatizar con la situación de los cuidadores también. No puede hablarse de aprovechar la cuarentena porque la cuarentena no es 'aprovechable'.Es muy difícil llevar una cuarentena ideal, no existe la cuarentena ideal. Muchas veces los tips de cuarentena se alejan del niño real, de los gustos de nuestros hijos. No se acomodan ni a los gustos ni deseos de nuestros hijos o de los adultos. No nos enganchemos con ese imperativo de que hay que disfrutar, mostrar lo bien que nos sale estar en aislamiento. Lo más importante es acomodarse a la situación que se vive en cada casa".

El juego, la creatividad y la rutina son fuertes aliados para la dinámica familiar de acuerdo a lo que sugiere la profesional: "La rutina da tranquilidad porque ayuda a que los niños puedan anticiparse, a que sepan qué es lo que se espera en cada momento del día".

¡Mirá el informe completo!

Contener a los niños en cuarentena (Parte 1)