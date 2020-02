El caso de dio a conocer en los medios a fines del 2019, cuando la actríz Érika Basile, denunció por abuso sexual con acceso carnal a Pablo Rago, hecho ocurrido en 2015, y en enero de este año la Justicia procesó al actor. Sin embargo, este jueves se conoció el resultado de la pericia psicológica que el Cuerpo Médico Forense le realizó a Basile: el resultado fue negativo.

“Estoy decepcionada”, dijo Érika en diálogo con Teleshow, luego de que le fuera notificada la conclusión sobre el informe ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional 54, a cargo del juez Wálter Candela. Le dijeron que “Qué fue sólo una mala experiencia, que para ellos no hubo abuso".

Basile en su denuncia, relató que había conocido a Rago en 2013 durante un rodaje en los estudios de Canal 9, y que a partir de ahí comenzaron una relación amistosa. Dos años más tarde, ella aceptó concurrir al domicilio del actor para mantener un encuentro íntimo en el que Rago, según el testimonio de la actriz, habría tenido prácticas que ella no había consentido.

Alejandro Cipolla, abogado de Basile, puntualizó: “Las pericias dieron negativas, es decir, que no hay indicadores de abuso sexual ni de violencia de género. Eso es lo que me acaba de manifestar el perito, pero nosotros firmamos 'en disconformidad’ porque entendemos que hubo irregularidades. Ahora me voy a juntar con Érika así vemos cómo continuamos, porque sin pruebas y sin la pericia psicológica es imposible seguir con la causa” agregó.

Actualmente, Érika no cuenta con asistencia psicológica y tampoco se encuentra acompañada por amigos o familiares que la puedan contener.

“Ahora puede salir de dónde estaba escondido. Que ahora él es una víctima. Pero que él sabe muy bien lo que pasó. Que me diga en la cara que eso no sucedió”, confesó.