El pasado 29 de marzo, cerca de las 0.30, Ivanna Aguilera se dirigía a su casa en un vehículo de alquiler. En el Puente Maipú, el control policial frenó al auto y, como es habitual, le solicitó los datos a la pasajera.

Pero lo que debía ser una situación de rutina derivó en un caso de Violencia Institucional por parte de la Policía de Córdoba. Ivanna fue retenida durante unos 20 minutos, sin saber por qué y con la tarifa del servicio aumentando cada minuto.

Por esto, debió bajarse y quedarse bajo el gacebo de los agentes a la espera de una respuesta. Finalmente, se enteró que pesaba sobre ella un pedido de captura, o de paradero, por una contravención que databa del año 1988.

"Lo más loco de esto es que era por un artículo (el 19) que fue derogado hace 25 años del Código de Faltas [ahora Código de Convivencia]", señaló Ivanna en diálogo con Radio Universidad.

Ese artículo -"una contravención absurda"- se aplicaba cuando alguien no llevaba una vestimenta acorde al género. No solo fue derogado en 1994 si no que luego vino la Ley de Identidad de Género, algo que por lo visto no importó a los policías.

Ivanna luego fue trasladada a la Seccional Primera donde sufrió también violencia simbólica: "No me brindaban información. Estaba el silencio, porque no me dirigían la palabra. Fueron 3 horas con un silencio espantoso".

A las 4.10 la dejaron ir pero con una insólita conclusión: ella era la responsable de solucionar el problema "porque la próxima vez en vez de ser demorada iba a ser detenida". Y, a esa hora, en una zona roja, Ivanna, de 63 años, debió encontrar una manera de volver a su casa.

Cuando se acercó a Tribunales para solucionar esta cuestión también le hicieron "todo un periplo" y la mandaron de vuelta a la Policía. Ante esta realidad, es evidente que el problema está en el sistema y no es Ivanna quien debe hacerse cargo.

El repudio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba

Ivanna Aguilera es coordinadora del Área de trabajo con la comunidad trans, travesti y no binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

En el sitio web de la institución publicaron un comunicado donde se pronunciaron "repudiando enérgicamente la violencia institucional y de género contra nuestra compañera" y pidieron que "estas situaciones, que acontecen de modo sistemático, cesen de inmediato".

"Además instamos a la Fiscalía General de la Provincia, a la Policía de Córdoba y a los organismos estatales implicados a realizar un minucioso y comprometido trabajo para que estas situaciones no vuelvan a suceder jamás", expresa el texto.