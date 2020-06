En nuestra provincia se está trabajando en la elaboración de un protocolo que permita a los estudiantes volver a las escuelas.

Desde el Ministerio de Educación se están diseñando las recomendaciones para la reapertura, que aún no tiene fecha.

Carlos Paz, subdirector de Promoción de Salud del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba dialogó con la Crónica Matinal de Canal 10, sobre cómo será dicho protocolo.

"Se está trabajando en generar las condiciones de seguridad, del cuidado de la salud, además de trabajar la línea pedagógica", informó Paz.

"El protocolo consiste en estas cuestiones que ya son de público conocimiento, lo importante va a ser el retorno, que no hay fecha, va a ser de manera paulatina, es decir, no todos los chicos van a volver a la escuela, volverán algunos cursos, va a ser de manera progresiva", manifestó el funcionario.

"Por ejemplo, un curso que puede tener dos secciones, de 60 alumnos, van a entrar el 30% o el 50% en la primera semana, progresivamente van a entrar en la otra semana otro tanto, también están las alternativas de rotar".

Además, aclaró que se implementará en las zonas blancas de la provincia, haciendo hincapié en el distanciamiento y la sanitización, con el uso de tapabocas. Se dará prioridad a los sectores que no han tenido conectividad, o la suficiente, para que no haya un desbalance de desigualdades.

"Lo importante es que las familias sepan, es que la propuesta que se va a elevar al COE es, desde la salida de la casa, si una madre tiene que acompañar a su hijo, que no sea mayor a 60 años o enfermedad de riesgo, que no vayan muchas personas acompañando a un niño, si usa el transporte escolar que cumpla los protocolos para el traslado de los chicos. Una vez que llega el alumno al colegio, allí se le realiza la sanitización del calzado, se le acompañará al lavado de las manos si no lo ha hecho previamente, se evitarán las formaciones y protocolos previos para entrar al aula, el distanciamiento de los bancos será mínimo de 1.50 mts, los recreos también estarán supervisados, con limpieza casi continua del personal de todos los elementos que se utilizan en la escuela, no van a estar habilitados todavía los kioscos y cantinas, y las coopertivas operarán vía internet, en los comedores se preverán las restricciones, con la opción de entregarse las viandas o módulos alimentarios", explicó.

Lo importante es que va a ser progresivo, paulatino y rotativo", concluyó Paz.