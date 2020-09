Córdoba incorpora 30 mil kit para testeos rápidos, bajo una nueva modalidad que permite obtener resultados casi inmediatos, en alrededor de 20 minutos.

La novedad fue dada a conocer por la Provincia: “Adquirimos 30 mil test antígenos. Se trata de un método de testeo que detecta el virus a través de las proteínas, que nos permitirá ampliar el abordaje epidemiológico y la capacidad diagnóstica”, se indicó.

El test tiene una alta sensibilidad y el resultado puede estar a los 20 minutos aproximadamente, estimaron fuentes de Salud.

Al respecto, se indicó además que este método complementará la estrategia “Identificar en tu Hogar” para mitigar la propagación del virus, mediante vigilancia domiciliaria con actividades de prevención y promoción territorial.

Mientras se esperan mayores precisiones por parte de la Provincia, cba24n.com.ar indagó más sobre el tema.

No es un autotest y debe ser manipulado por profesionales

La advertencia fue realizada por Silvia Zamory, presidenta del Colegio de Bioquímicos de Córdoba. En diálogo con cba24n.com.ar, la profesional destacó la incorporación de estas herramientas, al advertir que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, tomando muestras en territorio.

Sin embargo, aclaró que este tipo de pruebas deben ser realizadas por profesionales y en condiciones de laboratorio, aún cuando se realiza trabajo de campo.

“Esto requiere de conocimiento, para tomar y manipular la muestra, elementos de protección y condiciones de laboratorio para evitar mayores riesgos”, expresó.

Zamory descartó que estas herramientas puedan ser manipulados por la ciudadanía, por lo que no son instrumentos que deban conseguirse en farmacias o para el público en general.

Sobre el método, la profesional explicó que “se trata de un hisopado nasofaríngeo, que detecta proteínas que recubren al coronavirus, y que permite detectarlo en la persona testeada”.

“Es un test rápido de antígenos que busca las proteínas, a diferencia del hisopado RT-PCR, de biología molecular, que lo que busca es el RNA viral”, explicó. Ambos detectan la presencia o no del virus, uno de ellos desde las proteínas que lo recubren. Sin embargo, el hisopado tradicional sería hasta ahora la prueba más confiable de las disponibles.

Finalmente, Zamory diferenció el uso y utilidad de estas dos herramientas, que se basan en el hisopado para tomar la muestra, con los llamados test serológicos. Sobre estos últimos dijo: “Estos son otros ensayos que se toman con muestra de sangre. No busca el virus, sino los anticuerpos que hay en sangre. Permite saber en la población quiénes han estado en contacto con el coronavirus”. No es concluyente para hacer un diagnóstico de la presencia o no de la enfermedad en una persona”, concluyó.