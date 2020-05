Entrevista Ximena Di Lollo - AM 580 - by cba24n.com.ar

Ximena Di Lollo, médica argentina, es integrante de Médico Sin Fronteras desde el año 2005 y actualmente coordina el trabajo en residencias para adultos mayores en España y Portugal.

En diálogo con el programa Pensavalle Informa de Radio Universidad, contó cómo es la situación de médicos y médicas que trabajan en las residencias de adultos mayores en España, particularmente en Cataluña, donde se encuentra actualmente.

En las residencias de adultos mayores "la situación es muy crítica, hay un estrés pos traumático después de mortalidad altísima, ha habido 18 mil muertos en residencias en España, eso es casi más del 70% de los muertos por Covid-19 y además estas cifras no son oficiales porque son los que han recibido el diagnóstico mediante PCR, que es el método diagnóstico que hubo en un principio, con lo cual es cierto que estamos hablando de una situación muy compleja y no puedo relajarme" relató Di Lollo.

"Médicos sin fronteras empezó trabajando en hospitales, luego cuando vimos que en las residencias es donde iba a haber más mortalidad empezamos a poner nuestros cuerpos ahí y en ese contexto, surge esta realidad tan dura de ver que son los adultos muriendo en soledad y otros adultos que no están enfermos, pero que no tienen ningún acceso a comunicación con su familia".

La médica habló acerca de los cuestionamientos que se hacen en este contexto, donde muere tanta gente y cómo eso los afecta en lo profesional y sobre todo en lo personal.

"Nos surgen muchas preguntas y una de ellas es la afectación de estas personas en lo personal y en qué condiciones mueren y por otro lado el impacto que tiene tanto en el personal de estas residencias que han presenciado una mortalidad muy alta que no estaban acostumbrados en poco tiempo, y luego también qué pasará con estas generaciones que tienen sus adultos mayores en residencias en tratamiento y que no han tenido información a tiempo de cómo era la situación. Todo esto tendrá un impacto a largo plazo directamente en las familias y sobre el personal de residencias".

"Hay un trabajo del personal muy humano, mucho personal que ha dejado la piel en el cuidado de las personas y que se han responsabilizado en que nada entrara o saliera de cada residencia sin desinfectar", destacó.

Cómo funciona el sistema sanitario en las residencias

"Hay un sistema que prácticamente ha omitido la supervisión de las residencias, particularmente en este contexto de España y Portugal que estamos interviniendo, pero también se ha visto en otros países del continente europeo, sobre todo el tema de que no dependen de una institución sanitaria entonces cuando hay una epidemia, y esto es lo que aporta Médicos Sin Fronteras, no hay un mecanismo de adaptación muy rápida del sistema a la necesidad, muere mucha gente y lo que no tenemos es tiempo", explicó Di Lollo.

Al igual que ocurre en nuestro país, hay un panorama de trabajo informal y falta de control en estas instituciones de cuidado.

"Esta ha sido una de las grandes fallas del sistema, que no estaban medicalizadas, pero también mucho trabajo informal, mucha falta de control, mucho olvido, la verdad es que esto es consecuencia del olvido que por alguna razón la sociedad ha hecho con los adultos mayores y esto es un replanteo de que si realmente son tan importantes como decimos", reflexionó.

La médica cordobesa contó cómo tuvo que adaptarse y el desafío que afronta cada día junto a sus compañeros y compañeras.

"Personalmente es un desafío, porque yo siempre me he dedicado a niños, las cuales muchas han sido crisis de hambruna como en Nífer o niños de la calle en Honduras y en Mauritania ha sido un desafío bastante grande para mí dedicarme a esta población de adultos mayores".

Además comparó la situación en lugares vulnerables donde carecen de recursos para asistir a las personas, con Barcelona que cuenta con grandes recursos pero que no fueron aprovechados o bien administrados.

"Es muy desesperante ver que hay unos recursos que se podrían haber destinado en tiempo y forma y evitar muertes prevenibles y no se han hecho porque la maquinaria no ha podido responder".

"No es lo mismo ver gente morir en Congo porque no tienen ni ropa, es muy diferente ver en una residencia de Barcelona que tiene un jardín, unas instalaciones increíbles y darnos cuenta de que al momento de la verdad el fallo es de la misma manera, para mí ha sido muy impactante y muy chocante".

"Todos estamos con reacciones muy raras, gente experimentada, casi 80 personas en España con muchas experiencias de epidemias en todo el mundo, pero tenemos reacciones que nos dejan parados, porque realmente lo vemos en nuestro contexto y es muy difícil, y afectados personalmente, todos tenemos en nuestras familias a alguien que ha estado enfermo, ha muerto entonces es mucho más difícil el trabajo", concluyó la integrante de Médicos Sin Fronteras.

Por último, recomendó al personal de salud o a toda persona interesada, a consultar el sitio web de la organización Médicos Sin Fronteras, que cuenta con un apartado específico sobre cómo prevenir infecciones y actuar en residencias, adaptada para Latinoamérica.