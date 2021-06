La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Córdoba continúa de paro en la ciudad. De esta manera, la ciudad no cuenta con colectivos por tiempo indeterminado.

La secretaria General de UTA Córdoba, Carla Esteban, confirmó a cba24n.com.ar que desde el primer minuto del sábado quedó totalmente paralizado el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

"No depositaron la totalidad de los haberes del adelanto", dijeron desde el gremio. "Tras haber confirmado el incumplimiento del pago de los salarios según el acuerdo vigente esta conducción ha tomado la decisión de llevar a cabo desde la hora 00:00 la retención total de tareas", agregaron en un comunicado.

Esteban afirmó que el paro se levantará una vez que se hayan normalizado los pagos. Sin embargo, indicó que como el fin de semana no hay actividad bancaria, el inconveniente no podrá ser resuelto por lo que estimó que recién el lunes durante el día se sabrá si el paro se levanta o no.