La venta de combustibles cayó entre un 80 y 85% en promedio en todo el país, informó el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), Gabriel Bornoroni.

El aislamiento obligatorio tiene impacto en el consumo ya que gran parte de la población no sale de sus domicilios.

"Nos pone contentos porque hicimos una campaña para que la gente no vaya a cargar combustible, no circule y no circule el virus. Le estamos dando prioridad a la vida y a la salud", expresó Bornoroni.

Sobre el trabajo en las estaciones de servicio, Bornoroni afirmó que se trabaja con un plantel reducido y que no tienen pensando suspender la atención las 24 horas.

"Los empleadores vamos a tener que hacer frente para pagar los sueldos. En un segundo período el gobierno tendrá que presentar una batería de medidas", agregó.

Y agregó: "con este nivel de ventas, obviamente no llegamos a pagar la mitad del plantel".