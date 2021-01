Junto al Ministerio de Cultura de la Nación, las cámaras empresariales, sindicatos y distintos sectores relacionados con el circuito de exhibición cinematográfica acordaron un protocolo para la reapertura de salas y complejos, tras diez meses de cierre por la pandemia de coronavirus.

Desde Nación aclararon que cada jurisdicción deberá presentar sus pedidos a Jefatura de Gabinete de la Nación, que evaluará de acuerdo al nivel de contagios en ese distrito, el texto aclara que la capacidad de las salas no deberá superar en ningún caso el 50 por ciento.

La provincia de Córdoba es la que más cines abiertos tiene y son el Nuevo Rex de la capital, el Cinema Arroyito y el Cine Eter de Villa Dolores.

En Córdoba capital, Showcase se convirtió en la primera cadena de cines que abrió un complejo. El primero fue el de Villa Allende y ahora le toca el turno a las salas ubicadas en el Córdoba Shopping.

A través de un comunicado por la reapertura se informó que "Cines Showcase ya cuenta con la disposición de sus salas y servicios al consumidor listas y adaptadas al protocolo por la pandemia del COVID-19, para que las personas vuelvan a disfrutar de la mejor experiencia de cine de forma segura. Horario de apertura al público: Entre 15 y 15.30 hs, consultar programación en www.todoshocase.com. Funciones reducidas: Solo 3 shows (1 matinée y 2 noches) Precio promocional único de $280 para películas que ya estuvieron en cartelera anteriormente (sobre el cual no se podrán aplicar descuentos) Venta de entradas de manera on line preferentemente y en boletería como excepción. Se venderán productos del Candy también de manera on line incentivándolo con descuentos en combos.

Después de meses cerrados, con un parate tremendo en la industria, tras la pérdida de una de las salas históricas de Córdoba como Cinerama, hace unos días reabrió la primera sala de cine de la ciudad: el Gran Rex.

Luego fueron las de Showcase y este miércoles abrió el complejo Cinemark Hoyts en Nuevocentro Shopping y Patio Olmos.

Los espectadores deben llevar barbijo y usar alcohol para higienizar las manos. Las entradas se pueden obtener por medios digitales. También hay boletería, una sala sanitaria por si alguien presenta síntomas. Los baños están señalizados para mantener la distancia social. Las salas se desinfectan luego de cada función.

Lo que hay que saber para ir al cine

Las salas no deberán ocupar en ningún caso más del 50 por ciento de su capacidad, grupos de hasta seis personas, en lo que se llama "burbuja de recreación", mantener distancia de entre 1,5 y dos metros con el resto de los espectadores, para lo que se dejará una butaca libre de cada lado.

Para esto, el personal será debidamente entrenado y deberá contar con vestimenta y material adecuado para evitar contagios, mientras que cada sala deberá tener en lugares visibles las normativas sanitarias a cumplir para permanecer en el lugar.

El protocolo da precisiones también sobre el accionar en lo referente a la recepción de proveedores y la manipulación de todo material implicado en la actividad comercial, del mismo modo en que prevé los pasos a seguir en caso de detección de un caso sospechoso entre los trabajadores o el público.

Aquí todas las indicaciones que figuran en el protocolo nacional:

- Cada jurisdicción deberá presentar pedido a jefatura de gabinete

- Se evaluará de acuerdo al nivel de contagios en ese distrito

- Empresas y sindicatos también acordaron un protocolo

- Capacidad de las salas no deberá superar en ningún caso el 50%

- Grupos de hasta seis personas en una "burbuja de recreación"

- Distancia de entre 1,5 y dos metros con el resto de los espectadores

- Se dejará una butaca libre de cada lado y una fila de por medio

- Tapabocas puesto y sólo quitárselo al ingerir alimento o bebida

- Cada sala deberá contar con un adecuado sistema de ventilación

- Salas sanitizadas antes y después de cada función

- Zonas debidamente demarcadas para mantener la distancia social

- Abrirán las puertas diez minutos antes de que termine la exhibición