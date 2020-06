En el marco de la difícil situación que el país y el mundo están atravesando por la pandemia del COVID19, y haciéndose eco de la Emergencia Alimentaria Nacional declarada por Ley N°27.519 en Argentina, distintas organizaciones de nuestra ciudad lanzaron la campaña Córdoba Urgencia Alimentaria.

Está organizada por Cáritas Córdoba, Pastoral Social, Jesuitas, Radio María, Hombre Nuevo y Manos Abiertas que proponen “mitigar la agobiante situación de falta de alimentos en miles de hogares, tanto de la ciudad como del interior de la provincia, con la colaboración de personas y entidades que deseen sumarse a esta importante acción solidaria”.

cba24n Oficial on Twitter

“Hay necesidades que no pueden esperar un mañana y una de ellas es cuando no se puede llevar un plato de comida a la mesa. Algo que ya venía pasando en muchas familias, pero que se ha agravado dolorosamente por la pandemia. La idea es poder llegar a través de alimentos a 25.000 familias para dar una mano, sabemos que no soluciona el problema de fondo, pero es un paliativo para la penuria”, explicó el padre Angel Rossi a la Crónica Matinal de Canal 10.

Distribución de lo recaudado

Los fondos recaudados se destinarán en su totalidad al suministro de módulos alimentarios para 25.000 familias, distribuidos a través de las 18 zonas pastorales de la Arquidiócesis de Córdoba.

Todo el proceso de donación y distribución de alimentos será auditado por Price Waterhouse & Co. La campaña ya cuenta con el apoyo de prestigiosas instituciones -entre otras, empresas privadas, universidades, clubes y centros médicos- y de personalidades del medio artístico y deportivo.

Más necesidades y hambre

Al ser consultado por el crecimiento de las necesidades, Rossi explicó que por la cantidad de gente que se acerca a pedir ayuda se puede percibir que el hambre está creciendo en Córdoba. Además, el cura párroco consideró muy probable que cuando la pandemia haya pasado, las necesidades de mucha gente sigan creciendo.

“Estamos frente al desafío de tratar de hacer de cuenta que debemos generar una suerte de amistad cívica. Si tuvieras un amigo, ¿lo dejarías que no tenga nada para comer?, ¿dejarías a un amigo salir a mendigar?, bueno ese es el desafío para todos, aseguró el religioso.

Para Rossi, “la idea es que la gente asuma la ayuda de una determinada familia con un aporte mínimo de $ 500. Cada aportante se “hace cargo” de una o más familias con esos aportes solidarios”, explicó.

“Al virus hay que vencerlo entre todos, seguramente los médicos lo van a hacer, pero a sus consecuencias las debemos vencer entre todos solidariamente”, finalizó el párroco.

Cómo participar con donaciones

Las donaciones económicas pueden realizarse por transferencia bancaria o Mercado Pago, ingresando al sitio web www.urgenciaalimentaria.com.ar.

Para donaciones económicas: Banco Nación / Razón Social: CÁRITAS ARQ. DE CÓRDOBA CUENTA N°: 92611270024234 CBU: 0110127620012700242343 CUIT: 30668224640.

Para mayores datos se puede consultar a través del correo: info@urgenciaalimentaria.com.ar o al 0810-122-4632