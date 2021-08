El Porta Empleo, que lanzó este martes el gobierno nacional, permitirá acceder a cursos, generar un curriculum y ver ofertas laborales.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo en la presentación, realizada esta mañana en la sede de la cartera a su cargo, que el portal (https://portalempleo.gob.ar) "ya tiene 214 empresas de distintos rubros y 13.000 inscriptos, de los cuales 5.000 están anotados en forma paralela en el Programa "Te Sumo", lanzado la semana pasada para jóvenes de entre 18 y 24 años.

Para este programa, al menos 10 universidades nacionales ofrecerán 115 cursos destinados a personas que no tengan título secundario "en los programas de extensión, no en las carreras de grado", según puntualizó Moroni, y asimismo aclaró que la iniciativa "no es solo para desempleados, es para todos".

Las personas que se inscriban podrán iniciar su trayecto formativo y socio-laboral, cargar la historia de trabajos y generar su currículum vitae, como también acceder a videos informativos vinculados al mundo del empleo y la formación profesional, visualizar la oferta de cursos certificados por el Ministerio de Trabajo, realizar cursos cortos sobre actividades laborales en diversos sectores de la economía, e inscribirse en el Programa "Te Sumo", informó la cartera laboral.

En tanto, los empleadores que se registren podrán publicar las ofertas laborales, realizar búsquedas de personal y seleccionar perfiles de postulantes registrados.

El portal implementará un sistema de ayuda en línea vía chat junto a una línea telefónica gratuita para consultas y asesoramiento.