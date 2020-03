Las clases no comienzan en la Escuela Honorato Laconi

La Escuela Honorato Laconi, ubicada en calle Tomás de Irobi 500 de barrio Marqués de Sobremonte no inicia las clases debido a las obras que se están realizando allí, por las últimas lluvias, se hundió el pozo negro.

"Desde la dirección se hicieron todos los reclamos, las notas pedidas en tiempo y forma y en forma conjunta entre la dirección y la inspección se logró que vinieran a trabajar, las máquinas están, pero los tiempos de la empresa no son los mismos que los nuestros." informó Paula Zamora, directora de la institución a la Crónica Matinal de Canal 10.

"Por seguridad de los chicos y docentes, comenzarán esta semana seguramente, eso depende de la empresa de la gente y del tiempo que demanden." agregó.

Asambleas

Este inicio se encuentra caracterizado por las asambleas que realizan docentes de 1 hora por turno.

Hay más de 40 escuelas con diferentes problemas edilicios, informó Alina Monzón, referente de la UEPC.

"Vamos a pedir una respuesta urgente a las autoridades municipales, que entre hoy y mañana nos den respuesta de todas esas escuelas que en algunos casos no inician, son 5 de Córdoba, y las otras en algún momento van a terminar suspendiendo el servicio educativo si no arreglan las cuestiones que tienen que ver con cubiertas de techo, bombas de agua, pozos, etc." expresó.

El día jueves de la semana pasada, la Asamblea Departamental votó un plan de consulta, porque al día jueves a la tarde no tenían la propuesta del gobierno provincial para los docentes, contó Monzón.

"Finalmente apareció una propuesta y el día de hoy tenemos plenario de a las 10 hs, allí se nos informará todos los detalles de la propuesta para nuestros compañeros paritarios negociadores. Mañana estaremos informando la propuesta a nuestros delegados escolares de toda la provincia." aseguró.

Además dijo que el día miércoles se hará una nueva asamblea de 2 horas por turnos para analizar la propuesta, para que el día jueves se resuelva en asambleas escolares de delegados la aceptación o el rechazo de la misma y el día viernes en asamblea provincial se resuelva definitivamente.