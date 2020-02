Dante Alfredo Panero ya había sufrido seis robos entre el 29 de enero y el nueve de febrero en su galpón ubicado sobre circunvalación en Chacra de la Merced, donde tiene una oficina y está montando una fábrica de adoquines, y ayer volvieron a sustraerle elementos del lugar.

El record de siete robos en 20 días a una misma propiedad, está siendo investigado por la fiscalía que conduce Pedro Caballero, a raíz de las denuncias del damnificado.

“Ayer pasé por el galpón como a las diez de la mañana porque me habían quedado una viguetas y otros elementos en el playón y cuando llegué faltaba la mitad de las cosas que había dejado. Me deben haber robado unas diez viguetas aproximadamente y una quedó tirada en el piso porque se ve que se apuraron para irse y la dejaron ahí”, se lamentó Panero al relatar cómo se enteró del último robo en diálogo con Radio Universidad.

El dueño de la propiedad, aseguró que hoy va a ampliar la denuncia anterior y pidió vigilancia policial en el lugar para intentar frenar la ola de delitos contra su propiedad.

“Quiero ver si van a cumplir con lo que me había dicho la ayudante de fiscal respecto de poner un guardia o un policía para controlar, porque evidentemente esto no se ha cumplido porque me robaron de nuevo”.